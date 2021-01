Il Parlamento si è già espresso più volte per la piena associazione, indica una nota odierna dei servizi parlamentari. È inoltre lieto che il Consiglio federale sia riuscito a rispettare il calendario. Nel corso della seduta, la CPE-N ha poi respinto per 19 voti a 5 una proposta che auspicava lo stop alle trattative su questo dossier.

Dopo il «sì» popolare del febbraio 2014 all’iniziativa contro l’immigrazione di massa, Bruxelles aveva sospeso i negoziati per la partecipazione della Svizzera a Erasmus+. Berna aveva reagito attuando in proprio i programmi di promozione compatibili con quelli europei. Nel novembre 2017 il Parlamento aveva incaricato il governo di riprendere i negoziati con l’Ue in tempi brevi per un’associazione completa al programma.