CPH Chemie+Papier, Emil Frey, CICR. Un’industria cartaria, un grande concessionario d’auto e un’istituzione umanitaria internazionale. Tutti e tre hanno subito gravi attacchi informatici nel mese di gennaio. Un caso? No. La tendenza è chiara: negli ultimi mesi, aziende e organizzazioni attive sul territorio svizzero sono sotto il tiro dei cibercriminali. I dati diffusi dagli esperti di Check Point Research sono allarmanti: nel 2021 gli attacchi sono aumentati del 65% rispetto all’anno precedente. Quali i motivi? E, soprattutto, come si sta muovendo la Confederazione per fronteggiare un nemico senza volto? Lo abbiamo chiesto a Florian Schütz, delegato federale alla cibersicurezza e direttore del Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC). «Sì, il nostro centro ha ricevuto un numero sproporzionato...