Dopo il devastante incendio nel campo profughi di Moria sull’isola greca di Lesbo, oltre all’aiuto sul luogo la Segreteria di stato della migrazione (SEM) ha espresso l’intenzione di accogliere circa 20 bambini e giovani ospitati in ciò che rimane del campo. Informato oggi sui particolari di quanto sta accadendo dalla SEM, il Consiglio federale è in stretto contatto con la Grecia e con l’Unione europea per far fronte alla situazione.