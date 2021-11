Gli svizzeri faticano con l’inglese: nel confronto internazionale sulla padronanza della lingua di Shakespeare, la Confederazione nel 2021 si trova al 25.esimo rango e perde sette posizioni rispetto all’anno precedente. La Svizzera tedesca si difende decisamente meglio di Ticino e Romandia.

Stando all’EF English Proficiency Index, che conta oltre 100 Paesi e regioni di tutto il globo, la Svizzera è per la prima volta esclusa dalla Top-20, ma conquista ancora la nota «buono». Nel confronto internazionale, è stata superata da nazioni come Kenya, Bulgaria, Grecia, Estonia e Slovacchia, indica oggi EF Education First, società specializzata nella formazione linguistica, secondo cui i migliori in materia sono olandesi, austriaci e danesi.

L’inchiesta, pubblicata oggi, prende in considerazione le nazioni nelle quali la lingua inglese non è quella ufficiale. La Confederazione si è sempre mantenuta su buoni livelli sin dalla prima edizione della ricerca otto anni fa, raggiungendo al massimo l’undicesima posizione (2011) e non scendendo mai - fino a quest’anno - oltre la diciannovesima (2015 e 2019).

Come si spiega questo calo? EF Education First, interrogata in merito dall’agenzia Keystone-ATS, ha azzardato alcune ipotesi: la conoscenza dell’inglese in Europa è aumentata significativamente dal 2011 e molti paesi sono stati ovviamente in grado di migliorare più velocemente della Svizzera. Inoltre, è possibile che pure la pandemia di COVID-19 possa aver avuto un ruolo, anche se «un’influenza diretta sui risultati è difficile da determinare».

A livello interno, i primi sei posti sono occupati esclusivamente da cantoni di lingua tedesca. Il Ticino si piazza settimo mentre Vaud - il primo cantone francofono - condivide il nono posto con Basilea Campagna. Per quanto riguarda invece le singole città, sul podio salgono Zurigo, Winterthur (ZH) e Basilea.

EF, fondata nel 1965 nella città universitaria svedese di Lund ma con sede sociale a Lucerna, basa le proprie conclusioni su un test standard di inglese, gratuito e compilabile sul suo sito Internet.

