(Aggiornata alle 19.45) La tempesta «Sabine» (o «Ciara») continuerà ad imperversare sul versante nordalpino fino a domani a mezzogiorno. Oggi la forte depressione ha provocato disagi al traffico aereo, ferroviario e stradale. Un uomo è morto in un incidente stradale nel canton Friburgo.

Un automobilista 36.enne ha perso la vita stamattina presto Les Montets (FR) in seguito alla collisione con un rimorchio finito sulla corsia di contromano. La polizia ritiene che l’incidente sia stato causato da una raffica di vento.

All’aeroporto di Zurigo le raffiche di vento hanno impedito a 67 aerei di atterrare e ad altri 63 di decollare. In quello di Ginevra i voli annullati sono stati fino al primo pomeriggio 33.

La tempesta ha bloccato anche diverse linee ferroviarie, soprattutto nella Svizzera occidentale e centrale, come pure funivie e impianti di risalita. A causa dell’allarme meteo alcuni comuni hanno deciso di chiudere le scuole elementari: è il caso di Uster, nel canton Zurigo, come pure di Vorderthal e Lachen nel canton Svitto.

A Bauma, nell’Oberland zurighese, una fattoria e quattro costruzioni agricole annesse sono andate completamente distrutte in un incendio alimentato dalle raffiche di vento.

A partire da mezzogiorno la tempesta ha lasciato senza corrente il canton Uri e parte del canton Svitto per più di due ore. Il blackout è stato causato da cortocircuito ad una linea dell’alta tensione sopra Gurtnellen (UR). Le gallerie autostradali del San Gottardo e del Seelisberg, sulla A2, sono state temporaneamente chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

In Vallese la tempesta ha provocato l’interruzione della linea elettrica ad alta tensione tra Riddes e la frontiera italiana, ha indicato in serata Swissgrid. L’entità dei danni non è ancora nota.