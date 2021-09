Il consigliere federale Ignazio Cassis ha ricevuto oggi il vice primo ministro e ministro degli affari esteri kazako Mukhtar Tileuberdi per una visita ufficiale a Berna. In occasione dell’incontro hanno firmato due accordi bilaterali.

Le discussioni hanno portato anche sulle condizioni di sicurezza in Afghanistan e sulle ripercussioni per i Paesi dell’Asia centrale. Cassis ha colto l’occasione per ringraziare il Kazakistan di avere messo a disposizione il suo spazio aereo per i voli di evacuazione da Kabul a Tashkent, in Uzbekistan. Ha inoltre espresso la sua preoccupazione e invocato il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani delle donne e delle minoranze da parte dell’Afghanistan, precisa il DFAE.