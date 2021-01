In Croazia migliaia di persone hanno perso la loro casa a causa del terremoto della fine del 2020. Su richiesta delle autorità croate, l’Aiuto umanitario svizzero fornirà alloggi di emergenza per i sopravvissuti. Per questo intervento sono stati stanziati complessivamente 400 000 franchi.

In risposta a questo appello, entro la fine di gennaio l’Aiuto umanitario della Confederazione metterà a disposizione 20 unità abitative mobili per circa 100 persone. In una seconda fase verranno forniti anche dodici blocchi sanitari con doccia e WC. La settimana scorsa due membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario (che fa parte del DFAE) si sono recati sul posto per organizzare l’arrivo degli aiuti svizzeri d’intesa con la protezione civile croata.