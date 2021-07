La Svizzera contribuisce attivamente per rafforzare lo spazio europeo della ricerca. Lo ha sottolineato con la sua partecipazione e i suoi contributi all’incontro informale dei ministri degli Stati membri dell’Unione europea (UE) responsabili della ricerca e dell’innovazione ieri a Lubiana.

L’evento, che si svolge due volte l’anno, verteva sulla realizzazione degli obiettivi del nuovo spazio europeo della ricerca sia a livello nazionale che comunitario, ha comunicato oggi la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

I partecipanti hanno anche discusso su possibili forme di collaborazione nel campo della ricerca e nell’innovazione tra Stati membri europei e partner internazionali.

Nel corso dell’incontro la segretaria di Stato Martina Hirayama ha sottolineato come a livello europeo e mondiale la cooperazione in materia di ricerca e innovazione stia diventando sempre più importante per affrontare le sfide globali e trovare soluzioni di lungo periodo, scrive il SEFRI.

La pandemia di coronavirus e i cambiamenti climatici - sottolinea - sono due esempi lampanti che hanno dimostrato il valore aggiunto delle cooperazioni scientifiche transfrontaliere per il benessere della società. Non bisogna quindi dimenticare i vantaggi del partenariato ai fini della collaborazione politica in Europa.

Hirayama ha ribadito che la Svizzera è un partner affidabile e prezioso nel settore della ricerca e dell’innovazione e che è disposta ad avviare i negoziati per un’associazione al pacchetto Orizzonte.

Paese terzo non associato

Attualmente e fino a nuovo ordine la Svizzera è considerata Paese terzo non associato al programma quadro di ricerca e innovazione dell’UE «Orizzonte Europa» e ai relativi programmi e iniziative. Anche in questa modalità i ricercatori che operano in Svizzera possono partecipare ai bandi, seppur in misura limitata, e ottenere un finanziamento diretto da parte della Confederazione.

La piena associazione della Svizzera a «Horizon Europe» rimane l’obiettivo dichiarato del Consiglio federale, viene sottolineato.

