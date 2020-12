Rafforzare la sicurezza interna di Svizzera e Regno Unito, intensificando la cooperazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità e al terrorismo: in tal senso la consigliera federale Karin Keller-Sutter e James Brokenshire, Minister of State for Security hanno firmato oggi un accordo di polizia in occasione di una videoconferenza. Lo ha comunicato oggi il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).