A seguito dell’esplosione avvenuta martedì 4 agosto al porto di Beirut, che ha causato oltre cento vittime, migliaia di feriti e distrutto o reso inagibili numerosi edifici, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha subito reagito inviando aiuti sul posto. Una squadra di esperti composta da membri del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA) e alcuni specialisti in materia di sicurezza del Centro di gestione delle crisi (KZM) sono in viaggio verso la capitale libanese. Tra questi ci sono ingegneri, specialisti in infrastrutture, esperti in logistica, uno specialista delle telecomunicazioni come anche una psicologa. A Beirut, tra i vari compiti, verificheranno lo stato e la stabilità degli edifici. A causa dell’esplosione è stata danneggiata gravemente anche l’Ambasciata di Svizzera e la residenza dell’ambasciatrice. Al contempo, la squadra sarà a disposizione delle autorità libanesi per la verifica delle condizioni degli edifici pubblici come scuole od ospedali.