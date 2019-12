La Svizzera potrebbe fare di più per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, alla luce della sua tradizione democratica, umanitaria e in materia di diritti umani.

Secondo Melzer - esperto indipendente dell’ONU e professore di diritto internazionale - la Svizzera «potrebbe essere più chiara anche di fronte a Stati potenti e chiedere il rispetto delle norme fondamentali del diritto internazionale per via diplomatica».

Melzer è preoccupato per le condizioni di salute di Assange, detenuto in un carcere britannico in totale isolamento. Assange, che Melzer ha potuto visitare più volte, mostra «sintomi clinici di tortura psicologica». Oltre ad essere sotto sorveglianza video 24 ore su 24, è isolato da «qualsiasi contatto amichevole e familiare». Non ha accesso ai suoi avvocati americani né al fascicolo dell’accusa, il che gli provoca un forte stress.