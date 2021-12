Su raccomandazione della Swiss National COVID-19 Science Task Force, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha sottoscritto altri due contratti per l’accesso a dosi di anticorpi monoclonali per il trattamento della COVID-19 nei pazienti che presentano un rischio elevato di decorso grave.

Gli anticorpi monoclonali sono anticorpi clonati in coltura che vengono iniettati per via endovenosa al paziente allo scopo di neutralizzare il virus. Gli studi clinici di GlaxoSmithKline e di Regeneron mostrano che questi trattamenti possono offrire una protezione efficace contro le forme gravi della malattia.

Sotrovimab e Casirivimab/Imdevimab sono disponibili in Svizzera su raccomandazione della Swiss National COVID-19 Science Task Force dal 30 settembre, rispettivamente dal 13 maggio. Il medicamento Sotrovimab non è stato ancora omologato, ma può essere impiegato per il trattamento di pazienti COVID-19 già durante la procedura di omologazione in corso sulla base dell’ordinanza 3 COVID-19 e di una domanda di omologazione presentata.