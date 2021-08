Lunedì in buona parte della Svizzera si tornerà sui banchi scolastici e insegnanti ed allievi dovranno di nuovo fare i conti con le misure di protezione anti-COVID: diversi cantoni hanno già annunciato che manterranno le attuali misure di protezione nelle scuole obbligatorie e che procederanno a test a tappeto, sempre su base volontaria. Tutti concordano sulla necessità di evitare l’uso delle mascherine.

Berna, Glarona, Grigioni, Giura e Uri hanno già annunciato che aboliranno anche l’obbligo della mascherina per gli insegnanti. L’obiettivo principale - sottolineano le autorità glaronesi - è quello di garantire l’insegnamento in presenza, per questo motivo tutte le persone che frequentano la scuola sono invitate a continuare a osservare le misure di protezione: lavare regolare le mani, rispettare le regole di distanza e arieggiare regolarmente i locali.