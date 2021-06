1. Vaccini e quota di immunizzazione della popolazione: quali sono i nuovi obiettivi?

Come rivelato ieri dalla «NZZ am Sonntag», Confederazione e Cantoni, hanno rivisto al rialzo gli obiettivi della campagna vaccinale. Inizialmente le stime prevedevano da 5,2 a 5,3 milioni di immunizzati (circa il 60%), mentre ora il traguardo è fissato a 6,9 milioni.

2. Per quale motivo è stato deciso questo cambio di passo?

Il nuovo obiettivo, seppur ambizioso, è stato fissato per evitare una nuova ondata autunnale a causa delle mutazioni del virus. «Ci aspettiamo che la variante Delta sia dominante in Svizzera entro quattro o sei settimane», ha indicato al domenicale zurighese Urs Karrer, vicepresidente della task force scientifica della Confederazione.

3. I vaccini utilizzati in Svizzera sono efficaci contro la variante Delta?

Sì, i vaccini a mRNA approvati in Svizzera - Pfizer/BioNTech e Moderna, soprattutto dopo la seconda dose - dovrebbero essere generalmente efficaci contro tale variante. Negli scorsi giorni, il presidente della Commissione federale per le vaccinazioni, Christoph Berger, ha affermato sempre alla «NZZ am Sonntag» che le persone immunizzate con una doppia dose di vaccini che si basano sul mRna sono protette per quasi il 90%.

4. Più in generale, invece, quanto dura la protezione di un vaccino mRNA?

Secondo la Task force della Confederazione, i vaccini mRNA proteggono gli adulti da gravi decorsi di coronavirus per un periodo fino a tre anni, mentre per circa 16 mesi proteggono anche da lievi casi di malattia provocati dal virus. Nelle persone sotto i 75 anni di età, ad esempio, c’è il 50% di protezione contro la malattia lieve per 16 mesi e l’80% di protezione contro la malattia grave per tre anni.

5. Quante persone sono state immunizzate finora in Svizzera?

Finora circa 4,2 milioni di persone in Svizzera hanno ottenuto almeno la prima dose. Secondo il domenicale zurighese, nelle prossime settimane è previsto che altre 1,5-2 milioni di persone vadano a farsi inoculare il vaccino. Per quanto riguarda la popolazione adulta, l’obiettivo è di arrivare a 5,7 milioni.

6. Molte persone sono ancora indecise. È prevista una campagna informativa?

Sì. Per dare ulteriore slancio alla campagna vaccinale, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) vuole incoraggiare determinati gruppi di persone che attualmente sono ancora indecisi, in particolare le giovani donne. L’obiettivo delle autorità è anche quello di informare la popolazione sui benefici della vaccinazione e di «sfatare alcuni miti», ha spiegato al domenicale la portavoce dell’UFSP Danièle Bersier. Gli stessi Cantoni stanno ora adottando misure per garantire una maggior adesione fra la popolazione. Argovia, Svitto e Vaud, ad esempio, offriranno dalla prossima settimana stazioni di vaccinazione mobili nei negozi Migros e Coop e nei centri commerciali. L’obiettivo è che le persone possano essere vaccinate rapidamente, facilmente e senza dover prendere un appuntamento.

7. Qual è l’obiettivo del Ticino?

Come spiegato venerdì in conferenza stampa dal farmacista cantonale Giovan Maria Zanini, l’obiettivo iniziale del Cantone era il 65%, ossia la quota di immunizzati solitamente indicata per le campagne antinfluenzali: «Più o meno ci siamo ma abbiamo capito che questo valore per la COVID-19 è troppo basso e bisogna arrivare al 75-80% della popolazione». Di quei l’appello lanciato dalle autorità cantonali agli indecisi e agli scettici. A venerdì, le persone vaccinate o che hanno prenotato la prima dose erano 199 mila, il 66% degli «over 16».

