(Aggiornata 17:09). La Svizzera può di nuovo rinviare in Italia famiglie con figli minorenni secondo le disposizioni del regolamento di Dublino. Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha pubblicato oggi una sentenza in questo senso, alla luce della revoca di gran parte delle norme contenute nel decreto sicurezza di Matteo Salvini.

Il caso esaminato dai giudici è quello di una madre single e di suo figlio che hanno chiesto asilo in Svizzera nel marzo 2019. La domanda era stata rifiutata dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM), che aveva previsto un ritorno in Italia, in conformità con l’accordo di Dublino. Dopo diversi procedimenti giudiziari e tre ricorsi, il TAF ha ora stabilito che le condizioni di accoglienza in Italia sono compatibili con un trasferimento nel paese.