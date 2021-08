Le difficoltà in cui versa l'Unione europea, le grandi crisi internazionali come quella afghana - solo per citare la più recente - impongono alla Svizzera, sempre di più, di salvaguardare il proprio ruolo di Stato indipendente in nome dell’autonomia decisionale e del progresso. «Questo è il concetto di sovranità che la Confederazione deve onorare». È tornato a ribadirlo quest’oggi a Berna, nell’ambito della manifestazione politica dell’Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) - intitolato, proprio, «Sovranità» - l’ex consigliere federale dell’UDC Christoph Blocher nella prima parte dei lavori. Tra i relatori anche l’ex consigliere nazionale Christoph Mörgeli e l'economista-scrittore Thilo Sarrazin. Ospite d'onore, la deputata indipendente al Bundestag Frauke Petry, ex leader dell'Alternative für Deutschland (AfD).