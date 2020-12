La Svizzera ha restituito al Perù averi per circa 16,3 milioni di dollari (14,4 milioni di franchi al cambio attuale) frutto di atti di corruzione commessi nel Paese sudamericano. I fondi saranno destinati a progetti peruviani per rafforzare lo Stato di diritto e combattere la corruzione, indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Un accordo trilaterale con Perù e Lussemburgo sulla restituzione di valori patrimoniali di provenienza illecita ha permesso di confiscare circa 16,3 milioni di dollari depositati in Svizzera e circa 9,7 milioni di euro (10,5 milioni di franchi al cambio attuale) trasferiti in Lussemburgo, precisa una nota diffusa ieri in serata dal DFAE.