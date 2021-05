La Svizzera riceve mezzo milione di vaccini Moderna

Dal 22 aprile al 28 aprile, 357.624 dosi di vaccino contro la COVID-19 sono state somministrate in Svizzera. Lo ha fatto sapere l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), secondo cui in media sono state effettuate 51.089 vaccinazioni al giorno. Rispetto alla settimana precedente, si è registrato un aumento del 12%. Fino ad oggi, 930.199 persone sono state completamente immunizzate: il 10,8% della popolazione ha già ricevuto due dosi del siero contro il coronavirus. In serata l’UFSP ha annunciato su Twitter che: «Oggi la Svizzera ha ricevuto mezzo milione di dosi del vaccino di Moderna». Mentre la prossima consegna del siero di Pfizer-BioNTech è prevista per lunedì.