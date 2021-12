In particolare, la Confederazione attuerà una decisione che stabilisce obiettivi di performance a livello europeo per la rete di gestione del traffico aereo. La Svizzera dovrà presentare piani che includano requisiti vincolanti nei settori della sicurezza, dell’ambiente, della capacità ed dell’efficienza dei costi per Skyguide. «Le rotte di volo potranno essere più dirette e sarà possibile proteggere l’ambiente, migliorare la puntualità e ridurre i costi per volo», aggiunge la nota.