A rappresentare Vanuatu vi era il ministro del cambiamento climatico Bruno Leignkone. Il progetto principale previsto dall’accordo prevede il collegamento tra loro di pannelli fotovoltaici distribuiti su tutte le circa 60 isole abitate di Vanuatu utilizzando la tecnologia svizzera. Ciò dovrebbe facilitare l’uso di grandi infrastrutture elettriche, in particolare quelle utilizzate per l’essiccazione dei manghi.

Dopo un primo accordo con il Perù, la Svizzera ha anche deciso di finanziare impianti di biogas in fattorie senegalesi e di energie rinnovabili in Ghana. O la promozione dell’efficienza energetica negli edifici in Georgia. Altri accordi dovrebbero essere firmati presto, in particolare con la Thailandia.