Anche se la legge sul CO2 è stata respinta, la Svizzera non andrà alla COP26 a mani vuote, afferma il capo della delegazione svizzera Franz Perrez. La Svizzera ha già presentato i suoi impegni, in particolare il dimezzamento entro il 2030 delle emissioni di CO2 e la neutralità climatica entro il 2050.

La Svizzera si batterà alla 26. conferenza dell’ONU sui cambiamenti climatici, che si terrà dal primo 1. al 12 novembre a Glasgow, «per strategie climatiche ambiziose a lungo termine per raggiungere questi obiettivi», spiega l’ambasciatore dell’ambiente, Perrez, in un’intervista pubblicata oggi da La Tribune de Genève e 24 Heures.

La Confederazione - ha continuato - si adopererà anche affinché la COP26 adotti decisioni in linea con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura dovuto al riscaldamento climatico a 1,5 gradi Celsius e per sostenere i paesi più poveri nelle loro politiche climatiche.

Perrez riconosce tuttavia che la Svizzera si troverà in una posizione difficile dopo la bocciatura della legge sul CO2 alle votazioni di giugno. «Al momento, non possiamo chiedere agli altri Paesi di aumentare le loro ambizioni».

Il capo della delegazione svizzera ritiene che i grandi emettitori di CO2 non stiano facendo abbastanza sforzi. Alcuni di loro, come India, Brasile e Arabia Saudita, non hanno ancora presentato le loro strategie a lungo termine, sottolinea. Per quanto riguarda la Cina, sta «facendo molto, ma è ancora il più grande emettitore di CO2 al mondo ed è essenziale che anch’essa raggiunga la neutralità climatica entro il 2050».