In cambio, la Confederazione prenderà il posto di Covax nella fila d’attesa e riceverà le sua dosi nel 2022, annuncia oggi a Ginevra l’Alleanza Mondiale per Vaccini e Immunizzazione (GAVI), sottolineando come si tratti di «un esempio» di come sia facile migliorare la consegna di questi preparati ai paesi in via di sviluppo.