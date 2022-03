La Svizzera torna a popolarsi di turisti

TURISMO

Gennaio 2022 si apre con un +71,3% su base annua, in Ticino 56.845 pernottamenti, in aumento del 71,4% rispetto all’anno precedente – Pubblicata dall’Osservatorio del turismo l’infografica dedicata ai dati della domanda nel settore alberghiero ticinese per il mese di gennaio 2022