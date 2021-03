La maggioranza femminile in Consiglio federale ha avuto un ruolo chiave nella decisione di procedere a una svolta energetica in Svizzera sull’onda della catastrofe di Fukushima del 2011. Lo sostiene l’ex ministra dell’energia Doris Leuthard in un’intervista pubblicata oggi da «Le Temps». Particolarmente difficile fu convincere lo schieramento borghese della necessità di abbandonare il nucleare.