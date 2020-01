La protezione del personale ferroviario delle FFS è più importante delle operazioni di marketing che vorrebbero personalizzare maggiormente i rapporti con i clienti: è l’opinione di Mister Dati, che, in merito alla questione delle targhette con il nome dei controllori, esprime il suo scetticismo nei confronti dei badge portati a vista.

Dall’introduzione delle targhette con il nome, risalente al 1987, il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) segnala il problema e chiede che in situazioni delicate i dipendenti delle FFS possano, per ragioni di sicurezza, togliere il tesserino d’identificazione.

Infatti se il badge consente a passeggeri, macchinisti e controllori del traffico a lunga distanza di ricorrere al nome dell’interlocutore e quindi di stabilire un contatto più stretto, d’altro canto molti dipendenti temono ripercussioni sulla vita privata in caso di problemi con i clienti.

Anche il sindacato Transfair riconosce il problema e concretamente chiede che il personale possa scegliere liberamente se portare il nome sul petto o, in alternativa, il numero di riferimento personale e la qualifica esatta. L’informazione, diffusa oggi dal portale 20minuten.ch, è stata confermata alla Keystone-ATS dal segretario regionale di Transfair Werner Rüegg. Negli ultimi tempi si è registrato un aumento dei casi in cui i dipendenti delle FFS sono stati minacciati e il fenomeno potrebbe anche essere più diffuso: non sempre tali casi vengono denunciati. «La nostra proposta darebbe ai dipendenti un maggiore senso di sicurezza».