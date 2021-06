Il quadro che traccia la task force scientifica sulla situazione della COVID-19 in Svizzera è piuttosto ottimista. Le cifre sono in calo e le varianti più preoccupanti sono quasi assenti. L’economia è pronta a riprendersi, ma le previsioni dipendono anche dagli sviluppi all’estero.

Anche l’incidenza in rapporto all’ampiezza della parte non vaccinata della popolazione è in calo dalla fine di aprile. Questo fa pensare che ora il rischio di infezione diminuisce pure per tali persone.