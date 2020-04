Dopo quella di ieri in cui si sono affrontati temi legati all’asilo e ai lavoratori indipendenti, l’Amministrazione federale ha indetto oggi una nuova conferenza stampa. A presenziare saranno Daniel Koch, capo della Divisione delle malattie trasmissibili dell’Ufficio federale di Sanità pubblica; Matthias Egger, presidente della task force scientifica nazionale COVID-19; Susanne Kuster, vicedirettore dell’Ufficio federale di giustizia; Stefan Blättler, presidente della Conferenza dei comandanti della polizia cantonale; Hans-Peter Lenz, capo del centro di gestione delle crisi del DFAE; Raynald Droz, brigadiere, capo delle operazioni di comando del personale DDPS; Eric Scheidegger, capo della direzione della Politica economica della SECO e Daniel Bach, responsabile Informazione e Comunicazione della Segreteria di Stato della migrazione.

Koch: «Non abbiamo ancora raggiunto il picco»

A prendere la parola per primo è stato Daniel Koch, capo della Divisione delle malattie trasmissibili dell’Ufficio federale di Sanità pubblica, che ha ricordato i numeri del contagio in Svizzera, dove oggi si è oltrepassata la soglia dei 18 mila contagi: «L’aumento oscilla intorno ai mille casi al giorno. Non è più un aumento brusco, ma è comunque una quantità considerevole». Finora ci sono anche 432 morti. «Di certo non abbiamo ancora raggiunto il picco dell’epidemia», ha aggiunto Koch. Al momento, 378 pazienti sono attaccati ai respiratori.

La task force

Da parte sua Matthias Egger, capo della task force scientifica nazionale COVID-19, ha spiegato come gli scienziati siano fortemente motivati a contribuire al superamento della crisi dovuta alla pandemia. «Sono preoccupati quanto la popolazione», ha detto, aggiungendo che la task force sostiene non solo la Confederazione, ma anche i Cantoni in veste di consulente. La task force è composta da nove gruppi di esperti e da un «organo consultivo di alto livello». I gruppi di esperti si occupano, ad esempio, di analisi dei dati o di test. Un altro gruppo si occupa di impatti economici o sociali. Un’altra squadra invece di salute pubblica. «Vogliamo fornire un contributo scientifico, preparare i dati. L’obiettivo è quello di fornire un sostegno costruttivo per superare la crisi», ha spiegato Egger.

Una app per tracciare la diffusione del virus

Nel frattempo a livello internazionale dovrebbe spuntare a breve una nuova applicazione in grado di aiutare a tracciare la diffusione del coronavirus. Il progetto europeo, denominato, Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing (PEPP-PT), è attualmente al vaglio delle autorità elvetiche, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati. L’utilizzo è su base volontaria e permette di localizzare le persone tramite bluetooth: gli utenti saranno informati se si sono trovati per almeno 15 minuti a fianco di una persona risultata infetta. Secondo Egger, circa il 30% della popolazione potrebbe partecipare al progetto e ciò potrebbe aiutare a interrompere la catena di trasmissione e - di conseguenza - impedire ulteriori contagi.

Aziende, tempi dilatati per dichiarare i fallimenti

Sabine Kuster dell’Ufficio federale di giustizia, ha fornito alcune informazioni sulla Divisione della giustizia. Ad esempio, le vacanze giudiziarie sono state prorogate fino al 19 aprile. Il Consiglio federale, entro quella data, farà il punto della situazione. «La magistratura sta svolgendo i suoi compiti fondamentali in tutte le parti del Paese», ha spiegato. Inoltre, le aziende in difficoltà avranno più tempo prima di dichiarare fallimento. Disporranno di una dilatazione dei tempi di sei mesi per permettere alle imprese di avviare una ristrutturazione invece di chiudere i battenti, ha annunciato Kuster. Il progetto dell’UFG è in consultazione fino a domani, ha spiegato, precisando che in questo modo le aziende avranno una maggior opportunità di riprendere l’attività dopo la crisi e di non essere costrette a dichiarare fallimento.

«Non è il momento di andare in Ticino. State a casa»

Stefan Blättler, presidente della Conferenza dei comandanti della polizia cantonale, ha spiegato che «i corpi di polizia cantonale sono operativi. Le sfide con cui la popolazione è confrontata sono grandi. I collaboratori sono pronti a dare supporto alla popolazione. La cosa più importante è la presenza in strada e il contatto quotidiano con la popolazione e i commercianti. La maggior parte dei cittadini ha compreso le misure». Chiedendo nuovamente il rispetto delle regole, Blättler ha aggiunto: «Il rispetto di queste norme è essenziale per la sopravvivenza, anche se fuori è bel tempo». Parlando ai giovani ha auspicato che si mostrino responsabili: «Si tratta anche dei vostri genitori e dei vostri nonni, ora hanno bisogno della vostra solidarietà». Le forze di polizia aumenteranno la loro presenza in vista della Pasqua: «Evitate di mettervi in viaggio per il Ticino, non è il momento. Restate a casa», ha detto. Blätter ha poi precisato che non è possibile per le polizie cantonali emanare alcun divieto di passaggio al San Gottardo e al San Bernardino: «Le strade rimangono aperte. Chiuderle è una decisione che spetta solo al Consiglio federale. Il nostro non è un divieto ma un invito a tutti».

A Zurigo tamponi a tutti i pazienti negli ospedali

Nel canton Zurigo tutti i nuovi pazienti ricoverati negli ospedali saranno sottoposti al test del Covid-19, anche quelli che non hanno sintomi. La raccomandazione è motivata dall’accresciuta disponibilità di test, ha fatto sapere il Dipartimento cantonale della sanità. Su questo punto è intervenuto da Berna Daniel Koch, spiegando che «è permesso farlo, non c’è nessun decreto federale». «Stiamo rivedendo le raccomandazioni del test, ma non esiste una nuova strategia».

La task force lavora sulla strategia di uscita dalla pandemia

La task force ha anche il compito di sviluppare scenari per la strategia di uscita dall’emergenza pandemica. «Ci stiamo lavorando: uno dei possibili scenari è quello di espandere i test», ha detto Egger. Al vaglio anche l’assunzione di mascherine per tutta la popolazione in modo da stabilizzare l’epidemia. «Per ora sono solo scenari, sviluppati con l’ausilio di modelli matematici. Si tratta di fornire un aiuto all’Ufficio federale della sanità pubblica. Ma la decisione politica spetta alle autorità».

Test sugli anticorpi: «Troppo presto per parlare dei risultati»

Per quanto riguarda i test sugli anticorpi (la ricerca degli anticorpi anti Sars-Cov-2 nel sangue dei pazienti), Koch ha spiegato che «gli studi sono solo all’inizio, per esempio a Ginevra. È troppo presto per parlare dei risultati».

La Confederazione ha ancora circa 14-17 milioni di mascherine

Secondo Koch, la Confederazione e il Cantone di Zurigo si sono procurati macchinari per la produzione di mascherine, che ne potrebbero produrre fino a 60.000 al giorno. Inoltre, la Confederazione ha ancora circa 14-17 milioni di mascherine, ma la situazione è in costante evoluzione. La Svizzera usa circa due milioni di mascherine al giorno. L’esercito ha ordinato anche pezzi dalla Cina.

1,2 milioni di dipendenti in lavoro ridotto

Sono circa 1,2 milioni di dipendenti di circa 100 mila aziende hanno presentato domanda di lavoro ridotto. Il tasso di disoccupazione è del 2,7%, con il numero di disoccupati salito di 26 mila persone, ha comunicato Eric Scheidegger, capo della direzione della politica economica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

