«Raccomandiamo di rendere obbligatorie le mascherine nei trasporti pubblici e in tutti i luoghi dove non è possibile tracciare i contatti». A dichiararlo è Matthias Egger, capo della task force scientifica per la COVID-19 in Svizzera, in un’intervista pubblicata oggi dalla Sonntags Zeitung. «Il pericolo di un aumento più rapido esiste», ha spiegato Egger al domenicale. Un pericolo che potrebbe però essere evitato «grazie a misure adeguate». Come sottolineato dallo stesso Egger su Twitter: l’indice di contagio R0 nel nostro Paese sarebbe ora attorno all’1,28.