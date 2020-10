(Aggiornato alle 18.15) La tempesta "Alex/Brigitte", che ha investito tra ieri e oggi la Svizzera, ha provocato numerosi disagi al traffico. L'autostrada A2 è chiusa da stamane tra Erstfeld (UR) e Beckenried (NW) in ambo le direzioni.

Stando a un comunicato della polizia urana, la misura si protrarrà almeno sino a stasera. In particolare, è stato preda dell'acqua il tratto Seedorf-Attinghausen. Sulle zone di autostrada sommerse, sono in corso i lavori di sgombero e di ripulitura delle carreggiate.

L'allarme di piena della Reuss era scattato attorno a mezzanotte, costringendo i pompieri agli straordinari. Sono inoltre stati fatti evacuare l'area di servizio Gotthard Raststätte e il centro dei mezzi pesanti di Erstfeld. Centoventi camionisti sono stati svegliati e pregati di proseguire il loro viaggio, d'intesa con la polizia cantonale ticinese. Dato che tutti i passi urani sono chiusi almeno fino a domattina, il traffico sull'asse nord-sud è al momento deviato sul San Bernardino.

Anche il traffico ferroviario ha dovuto fare i conti con le intemperie. Le intense piogge hanno provocato interruzioni sulla linea fra Münster (VS) e Andermatt (UR), su quella fra Meiringen e Interlaken Est (BE) e fra Weissbad e Wasserauen, in Appenzello Interno. Disagi pure tra Briga (VS) e Domodossola (I), accentuati da un problema di alimentazione elettrica registrato alla stazione vallesana. Il traffico è ripreso verso mezzogiorno, ma si segnalano forti ritardi in direzione di Milano.

Diverse strade secondarie chiuse in Vallese

Le forti piogge hanno provocato disagi alla circolazione stradale anche in Ticino e Vallese. Diverse strade secondarie vallesane sono chiuse al traffico, anche se la situazione è sotto controllo, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce della polizia cantonale Markus Rieder.

Si sono verificati smottamenti soprattutto sulle strade di montagna, in particolare nell'Alto Vallese, ha aggiunto. Il cantone ha chiuso precauzionalmente al traffico i passi del Sempione verso l'Italia e della Novena verso il Ticino.

La situazione non è per nulla straordinaria, ha precisato il portavoce della polizia vallesana, indicando che gli stati maggiori hanno potuto prepararsi in anticipo. I pompieri sono già all'opera laddove le strade sono impraticabili, ma le autorità invitano alla prudenza.

Anche nei Grigioni le forti piogge hanno portato alla chiusura a titolo precauzionale della strada della val Bregaglia, che collega l'Italia con l'Alta Engadina.

Vento tempestoso

Oltre alle intense precipitazioni, la tempesta "Alex/Brigitte" ha provocato burrasche di vento nella regione alpina. Nel comune glaronese di Elm ieri sera sono state misurate folate di Föhn con punte massime di 159 km/h. Il vento tempestoso ha imperversato anche sopra Andermatt (UR) con velocità di 169 km/h e in vetta al monte Matro sopra Biasca, con punte persino di 181 km/h, indica oggi il servizio meteorologico SRF Meteo.

Tale fenomeno atmosferico ha provocato temperature molto calde nel centro e nell'est della Svizzera, con 22 gradi a Glarona, nel Rheintal sangallese e nella regione del Lago di Costanza, mentre 22,5 sono stati registrati a Giswil (OW).

Il Sud delle Alpi è stato invece colpito da precipitazioni abbondanti: a Camedo, nelle Centovalli, sono caduti tra ieri e stamattina 421 mm di pioggia, nella Valle Onsernone 399 mm. Stando a SRF Meteo, localmente i quantitativi di acqua hanno superato il totale complessivo di un mese di ottobre abituale.

Oltre alle valli ticinesi, le precipitazioni hanno interessato come detto anche regioni del Vallese. Nel Binntal sono caduti in 24 ore 265 mm di pioggia, sul Sempione se ne sono registrati 226.. (La situazione maltempo in Ticino)

Tredici persone sfollate nel canton Glarona

A causa delle forti piogge delle ultime ore numerosi torrenti nel canton Glarona hanno raggiunto livelli pericolosi. Nel comune di Glarona Sud 13 persone hanno dovuto essere sfollate e messe in sicurezza. Inoltre la strada cantonale tra Diesbach e Betschwanden è stata chiusa al traffico.

In particolare a Diesbach la situazione è critica, indicano in una nota le autorità cantonali. L’omonimo fiume si è ingrossato pericolosamente trascinando con sé detriti. Si teme che possa straripare e sommergere la strada e le zone abitate.

Per questo motivo alle 09.00 di stamattina dieci abitazioni sono state evacuate. Complessivamente sono stati posti in sicurezza tredici abitanti. Inoltre, le FFS hanno comunicato che la linea tra Schwanden e Linthal è stata interrotta precauzionalmente al traffico stamane, ma poi riattivata poco prima di mezzogiorno.

Sono state effettuate operazioni di dragaggio affinché il torrente Diesbach non esondi. Per l’occasione sono state impiegate circa 100 persone con macchinari da cantiere, precisa il cantone. A causa della tempesta «Alex/Brigitte» circa 100 millimetri di pioggia sono caduti da ieri nel canton Glarona.

©CdT.ch - Riproduzione riservata