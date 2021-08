Gli anziani e le persone per le quali la COVID-19 rappresenta un rischio elevato dovrebbero già ricevere una terza dose di vaccino in autunno. È quanto raccomanda l’immunobiologo Christian Münz, membro della Task force scientifica COVID-19 della Confederazione.

«In Israele si constata che le reinfezioni nelle persone vaccinate possono diventare abbastanza frequenti», ha detto Münz in un’intervista ai giornali del gruppo Tamedia pubblicata oggi. Ma, sottolinea pure, in generale ci vuole probabilmente un anno o più perché la protezione immunitaria delle persone vaccinate scenda a tal punto da rendere possibile una malattia grave.

Per raggiungere il 10-20% dei vaccinati per i quali la risposta immunitaria è troppo bassa, Münz ritiene che una terza dose di vaccino sia già giustificata per le persone dai 65 anni di età. Consiglia quindi di fare i preparativi in modo che la vaccinazione possa avvenire in settembre o ottobre. Anche i gruppi a rischio avrebbero bisogno di una vaccinazione di richiamo.