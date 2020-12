(Aggiornato alle 17.01) La vaccinazione per la COVID-19 non sarà obbligatoria ma gratuita per la popolazione svizzera: i costi verranno assunti dall’assicurazione malattia di base. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha deciso un adeguamento in tal senso dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre).