«La vaccinazione è la migliore opzione per proteggere sé stessi e gli altri e per portare sotto controllo la pandemia», scrive oggi l’associazione in un comunicato. Ma rendere la vaccinazione obbligatoria per il personale infermieristico, come già è il caso in altri paesi, non è la strada giusta da seguire, ritiene l’ASI. Sarebbe perfino contraproduttivo.