Jürg Domenig, direttore di HotellerieSuisse Grigioni, sezione retica dell’associazione svizzera degli albergatori, si batte per il più alto tasso di vaccinazione possibile contro il coronavirus per gli ospiti e i dipendenti del settore. La vaccinazione è il modo per garantire vacanze sicure e affari sani, dice alla SonntagsZeitung in edicola oggi.