Anche se il numero totale di infezioni Covid-19 confermate è di nuovo in leggero aumento, la cifra è diminuita tra gli ultraottantenni, si rileva nel rapporto. Nell’ultima settimana di febbraio, l’incidenza in sette giorni per 100.000 persone in questa fascia di età è scesa da 79 casi a 71. In tutti gli altri gruppi di età, tuttavia, il numero è aumentato di nuovo leggermente, si legge sul domenicale.