La variante brasiliana arriva anche a Ginevra

Dei 5311 casi, 2064 erano riconducibili alla variante britannica, 83 a quella sudafricana e tre a quella brasiliana. In 3161 casi non è stato possibile identificare la mutazione.

In una settimana, il numero di infezioni con virus mutati è aumentato di 2047, con un incremento di quasi il 63%. La maggior parte dei casi di variante britannica sono stati finora rilevati a Vaud (361), Berna (286) e Ginevra (233). La mutazione sudafricana si riscontra invece soprattutto a San Gallo (26) e Berna (10). Per le mutazioni non identificate sono in cima alla classifica i cantoni di Zurigo (630), Ginevra (557) e Vaud (508).