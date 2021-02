Nuovo punto informativo con i tecnici della Confederazione per aggiornare la popolazione sulla situazione legata alla pandemia da coronavirus in Svizzera. All’incontro con la stampa sono presenti Virginie Masserey, responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP, Martin Ackermann, presidente della Task force scientifica nazionale per la COVID-19, Karim Boubaker, presidente della Commissione dei medici cantonali romandi e Christian Bock, direttore dell’Amministrazione federale delle dogane.

Identificato il primo caso di variante brasiliana

«I numeri continuano la loro lenta discesa», ha cominciato Virginie Masserey. «La tendenza è comune a tutta la Svizzera, esclusa la zona del Lemano, dove i contagi tendono a stagnare».

«Nelle mutazioni, un totale di 4.411 casi sono stati segnalati. La maggior parte di questi sono di variante britannica, ma negli scorsi è giorni è stato identificato il primo caso di variante brasiliana in Svizzera», ha affermato Masserey. «Questo caso deve ancora essere chiarito più dettagliatamente. Non è ancora possibile stabilire come questa mutazione sia arrivata in Svizzera.

Oltre 400.000 vaccinazioni

«Più di 400.000 dosi di vaccino sono state somministrate in Svizzera. Resta il fatto che i soggetti particolarmente a rischio vengono vaccinati per primi», ha sottolineato Masserey.

Il virus britannico si diffonde sempre di più: necessarie ulteriori misure

«Al momento circolano due tipi di coronavirus, e l’evoluzione dei loro contagi è diversa», ha affermato Ackermann. «Secondo il modello elaborato dalla task force, il numero di casi nella vecchia variante sta diminuendo significativamente, dimezzandosi circa ogni quattro settimane. Sono addirittura inferiori alle ipotesi del modello precedente. Le misure stanno quindi funzionando».

«Tuttavia, circa un quinto dei casi attuali sono dovuti alle mutazioni. Con le nuove varianti, la curva punta verso l’alto». Ackermann ha dunque sottolineato che le attuali misure devono essere mantenute o addirittura rafforzate: «A causa della contagiosità più alta della variante britannica, gli ospedali potrebbero rapidamente raggiungere di nuovo i loro limiti di capacità. Finora, non siamo riusciti a prevenire un aumento dei casi legati a questa mutazione», ha detto Ackermann. «Il modello mostra come il numero di casi aumenterà ancora da marzo».

«La sola riduzione della mobilità non sarà sufficiente. So che tutti sono stanchi della pandemia, ma dobbiamo ancora collaborare. Sono necessarie ulteriori misure».

Necessario un equilibrio tra dosi di vaccino e velocità di somministrazione

Karim Boubaker, medico cantonale vodese, oltre che presidente della Commissione dei medici cantonali romandi, ha poi descritto la situazione della campagna vaccinale nel proprio cantone: «Più di 40.000 dosi sono state somministrate agli appartenenti alle categorie a rischio», ha affermato Boubaker. «Se avessimo a disposizione più dosi, potremmo procedere più velocemente. Il problema è che non si sa esattamente quante dosi saranno consegnate e quando, ed è quindi essenziale trovare un equilibrio tra il numero di dosi disponibili e la velocità della vaccinazione. La logistica lavora sette giorni su sette», ha sottolineato Boubaker. «L’approvazione del vaccino di AstraZeneca potrà cambiare la situazione».

Le nuove misure per i viaggi funzionano

«Ieri non si sono verificati problemi significativi», ha affermato Christian Bock riguardo al primo giorno dall’introduzione delle regole riguardanti i viaggi. «In 217 casi, l’obbligo di segnalare i dati di contatto non è stato rispettato. In 26 casi, non era disponibile alcun test PCR, con 25 casi segnalati alle autorità». «Da parte dei viaggiatori, c’è una grande comprensione per le misure», ha detto Bock.

I quattro hanno poi risposto alle domande dei media.

Sono possibili rilassamenti delle misure a partire da marzo?

«Questa discussione è fortemente basata sul numero assoluto di casi», ha risposto Ackermann. «L’attuale declino è incoraggiante, ma dobbiamo guardare più a fondo a quello che succede sotto la superficie», ha continuato. «La crescita dei casi dovuti alla variante britannica deve essere rallentata e fermata: è necessario un insieme di misure».

Cosa succede al confine con il Tirolo?

«La situazione è monitorata», ha risposto Masserey. «Tuttavia, le regioni di confine sono attualmente escluse dalla lista di quarantena. L’Austria stessa è passata all’azione: nella lotta contro la diffusione delle mutazioni, il Governo sta imponendo misure più severe nella regione del Tirolo. A partire da venerdì prossimo, sarà possibile lasciare la provincia - ad eccezione del Tirolo Orientale - solo con un test COVID negativo», ha concluso la responsabile della Divisione malattie infettive dell’UFSP.

Dove si stanno diffondendo maggiormente le varianti?

«Ci sono ancora domande senza risposta sulle nuove varianti del virus», ha affermato Ackermann. «Il numero di casi è ancora troppo basso per poter dire chiaramente dove le varianti si presentano più frequentemente e in quali contesti. Tuttavia, si stanno investendo grandi sforzi per sequenziare tutti i casi ed identificare eventuali mutazioni».

«Diversi focolai sono stati rilevati nelle scuole», ha aggiunto Masserey «Si può dire qualcosa su quali cantoni siano i più colpiti , ma questa statistica è influenzata anche da quanti sequenziamenti vengono effettuati: un cantone con molti casi riconducibili a varianti potrebbe semplicemente aver eseguito più analisi sul DNA del virus rilevato nei contagiati».

Cosa si può dire della variante brasiliana?

«È una variante più contagiosa», ha risposto Masserey. «È importante notare anche che alcune persone che avevano contratto il vecchio coronavirus sono poi state nuovamente infettate da quello mutato».

«La variante brasiliana presenta una mutazione simile a quella britannica e sudafricana», ha aggiunto Ackermann.

Qual è lo scenario peggiore?

«In un modello precedente avevamo calcolato la possibilità di raggiungere i 20.000 contagi giornalieri, nel caso non si fosse fatto nulla», ha risposto Ackermann. «Ma questo modello semplificato non teneva conto dell’immunità raggiunta attraverso la vaccinazione e la guarigione», sottolinea il capo della task force. «Il tracciamento dei contatti, poi permette di far scendere ulteriormente i numeri». «A causa di tutte queste variabili, non abbiamo un vero e proprio ‘‘scenario peggiore’’, i nostri modelli sono da interpretare come linee-guida. I numeri che abbiamo stimato vogliono sottolineare il reale pericolo di un rapido aumento dei contagi», ha concluso Ackermann.

