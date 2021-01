La scuola primaria di Bremgarten bei Bern - comune di 4.400 abitanti che confina con la capitale federale - si trova in quarantena dopo che due allievi, rientrati dalle vacanze sugli sci a Wengen (BE), sono risultati positivi alla variante britannica del coronavirus.

La quarantena è stata ordinata per tutti i 120 allievi della scuola elementare e dell’asilo, come pure per i familiari e per le persone entrate in contatto con i due ragazzini positivi alla Covid-19, ha detto oggi il sindaco Andreas Schwab ai microfoni di Radio DRS.