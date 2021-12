Ormai la variante dominante in Ticino è la Omicron. Lo ha dichiarato, negli scorsi giorni, il medico cantonale Giorgio Merlani. I record di contagi che giornalmente si registrano mostrano come si diffonda anche tra i vaccinati che non si sono ancora sottoposti alla dose di richiamo, protetti fortunatamente da un decorso grave. Una situazione che non tocca solo il nostro cantone. Anche ai Ginevra e Zurigo, stando a un’indagine della NZZ am Sonntag, Omicron sarebbe responsabile di gran parte delle infezioni. Ne è convinta la presidente della task force COVID-19 del Consiglio federale, Tanja Stadler: «Ci aspettiamo che Omicron sarà dominante nei prossimi giorni».