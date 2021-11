La nuova variante Omicron del Covid-19 si diffonderà presto o tardi anche in Svizzera: ne è convinta la presidente della task force Covid-19 del Consiglio federale e docente al Politecnico di Zurigo Tanja Stadler. La Svizzera dispone di una finestra temporale che bisogna sfruttare per prepararsi.

Non è ancora chiaro quanto pericolosa sia la nuova variante, afferma la Stadler in un’intervista pubblicata dalla «NZZ am Sonntag». Finora si sa che l’hanno contratta persone vaccinate o guarite. Omicron si è diffusa in regioni in cui è dominante la variante Delta; ora si tratta di mettere sotto controllo quest’ultima prima che Omicron ponga eventualmente la Svizzera davanti a sfide ancora maggiori.