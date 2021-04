(Aggiornato alle 17.33) Variante svizzera? La notizia è rimbalzata dall’Italia, dalla Provincia di Torino per la precisione. «L’identificazione – si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Regione Piemonte – è avvenuta su un uomo di 57 anni, residente nel territorio dell’Asl TO4 (zona Nord della Provincia di Torino, ndr), che aveva già contratto il coronavirus lo scorso novembre e che è stato testato in quanto contatto di caso positivo. Il contagiato al momento sta bene e non presenta sintomi di rilievo».

Il comunicato, soprattutto, chiarisce che la variante rilevata nel 57.enne non va confusa «con la variante indiana rilevata in Svizzera». Secondo gli esperti dell’IRCCS di Candiolo, Torino, la mutazione «presenta caratteristiche di alta infettività, sulla tipologia di quella inglese e, come quest’ultima, risulterebbe efficacemente contrastabile con gli attuali vaccini». In Piemonte è la quarta variante riscontrata dopo quelle inglese, brasiliana e sudafricana, con la prima oramai dominante (fino al 90%).

Da noi contattato, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) conferma di «avere visto la notizia». E ancora: «Anche noi stiamo cercando di chiarire la cosa, ma è difficile esprimersi anche perché non c’è una sigla come per le altre varianti». Di varianti, ribadisce l’UFSP, ce ne sono «sempre». «Ad oggi – conclude l’UFSP - non abbiamo gli elementi per prendere posizione».

Bene, anzi male: ma perché la variante è stata definita «svizzera»? Secondo Antonino Sottile, direttore generale dell’IRCCS intervistato dal Blick, la definizione è dovuta alla frequenza con cui questa mutazione si presenta nel nostro Paese. Infatti, il 69% dei casi mondiali della variante si verifica proprio in Svizzera. Secondo il software di registrazione delle varianti di coronavirus Phylogenetic Assignment of Named Global Outbreak Lineages creato dal Center for Genomic Pathogenogen Surveillance, meglio noto come PANGOLIN, ad oggi 1.123 infezioni con la nuova variante sono già state rilevate in Svizzera.

Andreas Cerny, specialista in medicina interna, medicina farmaceutica e malattie infettive, direttore dell’Epatocentro Ticino e professore all’Università di Berna, ritiene che la nuova variante non sia così pericolosa come altre varianti. «Esiste già dall’inizio di aprile 2020 e sta circolando in piccoli numeri in vari Paesi» ha dichiarato al Blick il medico luganese. «Non è riuscito a soppiantare le altre varianti, come quella britannica».

©CdT.ch - Riproduzione riservata