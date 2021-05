La «vecchia» sfida del certificato COVID

Il punto

Il tanto discusso «passaporto vaccinale», già in uso in alcuni Paesi per la febbre gialla, è tutt’altro che moderno, ma non era mai successo che servisse per spostarsi entro i confini europei e per partecipare agli eventi - Tuttora manca una regia internazionale - Il dottor Antonini della Clinica Moncucco: «Le scelte devono essere proporzionate al grado di pericolo che incombe» - Entro giugno il green pass dovrebbe essere «attivo» e «funzionante»