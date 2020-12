L’identità del nuovo proprietario del «Domaine des Miguettes» - un imponente palazzo appartenuto all’ex dittatore africano - rimane un mistero. Il quotidiano 24 heures ha contattato in proposito l’imprenditore ginevrino Ronald Zacharias, il quale ha dichiarato: «Come professionista del settore immobiliare sono responsabile dei lavori per conto della società i cui azionisti desiderano mantenere l’anonimato».

Situata in posizione panoramica alla periferia di Losanna, la proprietà era stata acquistata nel 2001 da una coppia per la somma di 3,1 milioni di franchi. I vecchi proprietari avevano investito diversi milioni di franchi nella ristrutturazione.

In precedenza era appartenuta all’ex presidente congolese, morto nel settembre 1997 in Marocco per un cancro alla prostata. Mobutu aveva preso il potere nel 1965 grazie ad un colpo di Stato ed ha governato l’ex Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo (RDC), per più di 30 anni.