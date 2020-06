(Aggiornato alle 13.25) Tragedia sui monti sopra Arvigo (GR), in Val Calanca: un 77.enne è deceduto in una cascina a causa di un’esplosione. Il cadavere è stato rinvenuto ieri pomeriggio. Stando alle prime indagini della Polizia cantonale grigionese, l’uomo avrebbe cercato di cambiare la bombola del gas, quando sarebbe avvenuta la deflagrazione letale. Secondo la Regione, la vittima è il noto preparatore dei portieri di calcio Luigi Jori, che aveva collaborato con il FC Lugano, il Bellinzona e il Locarno. Ultimamente aveva messo la sua esperienza al servizio dell’US Giubiasco. Un parente dell’uomo, non avendo sue notizie, ha chiesto ad una donna di cercarlo e questa, dopo essersi recata ai Mond de Sora, ha visto l’edificio danneggiato ed ha allertato la polizia. I soccorritori una volta entrati nella cascina hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, probabilmente deceduto la sera prima. L’indagine dovrà ora stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.