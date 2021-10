L’ex giornalista Dunand condannato per pubblica intimidazione e calunnia

vaud

L’ex caporedattore di «24 heures» è stato sanzionato con 150 aliquote giornaliere di 60 franchi per aver erroneamente accusato il gruppo edile Orllati di non rispettare le norme di protezione dell’ambiente e di aver provocato estesi inquinamenti - Aveva accusato inoltre le autorità cantonali di aver chiuso un occhio sulla questione, in particolare l’allora responsabile del Dipartimento del territorio Jacqueline de Quattro