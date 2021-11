Sciare e fare snowboard sarà possibile nei Grigioni già da oggi e domani. Le abbondanti nevicate in alta quota degli scorsi giorni hanno infatti spinto due altri gestori (Davos-Klosters e Laax) ad aprire taluni impianti prima del previsto. Nell’Alta Engadina gli amanti dello sci hanno invece iniziato la stagione invernale già a fine ottobre.

Fra i comprensori sciistici parzialmente aperti figura quello di Davos: da oggi gli appassionati degli sport invernali possono prendere la funicolare per raggiungere le piste della Parsenn. Qui sono in funzione le seggiovie «Total», «Rapid» e «Parsennhüttenbahn», indica in una nota il gestore Davos-Klosters, precisando che sabato e domenica verrà inoltre aperta la seggiovia «Furka».