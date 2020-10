L’Ufficio del medico cantonale di Berna ha fatto chiudere oggi tre locali - Cuba Bar, Taxi Bar e il Cafete della Reitschule - della città federale. In seguito a segnalazioni di casi di coronavirus, un’analisi dei dati di contatto dei clienti ha mostrato lacune nella registrazione.

I tre locali sono ora invitati a presentare un piano all’Ufficio medico cantonale che dovrebbe fornire informazioni su come vengono rispettate le norme delle autorità per la protezione contro il coronavirus. I bar potranno riaprire solo quando sarà chiaro che i requisiti possono essere soddisfatti, viene indicato.

Il Cuba Bar aveva già dovuto chiudere temporaneamente venerdì a causa di una lista di clienti non esatta e quindi «inutilizzabile», secondo le autorità, per il tracciamento dei contatti. Dopo un controllo ufficiale la chiusura del locale era stata revocata sabato pomeriggio.

Durante il fine settimana, circa 1500 persone sono state poste in quarantena in quanto il week-end precedente hanno frequentato questi tre bar, in cui vi sono state due persone risultate poi positive.