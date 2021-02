Lago di Costanza, un centro vaccini galleggiante

Per il consigliere federale, la comparsa di nuove varianti del coronavirus è un motivo di preoccupazione. Il numero di persone infettate da un nuovo ceppo raddoppia ogni settimana. Si tratta di «una pandemia nella pandemia», ha detto Berset.

Il ministro della salute ha elogiato il canton Turgovia per la sua idea innovativa di allestire il centro di vaccinazione su una nave che potrà attraccare in tre porti diversi del Lago di Costanza. La vaccinazione è ormai una realtà, ha detto il capo del Dipartimento federale dell’interno (DFI).

I più importanti produttori di vaccini hanno annunciato ritardi nelle forniture. Finora non ci sono tuttavia indicazioni che le quantità ordinate per ogni trimestre non potranno essere consegnate. L’obiettivo di vaccinare con due dosi 1,15 milioni di persone entro la fine di marzo rimane quindi invariato, ha sottolineato Berset.