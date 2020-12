Attualmente, secondo la legge sulle epidemie, non ci sono obblighi generalizzati. In caso di pericolo considerevole, tuttavia, i Cantoni possono dichiarare obbligatorie le vaccinazioni di gruppi a rischio, persone particolarmente esposte e per chi esercita determinate attività.Nelle scorse settimane, diversi rappresentanti delle autorità hanno assicurato che non è previsto nessun obbligo generalizzato per i cittadini. «Ma lo stesso Berset ha detto che è possibile prevedere un obbligo per il personale di cura. Il tema è parte del dibattito politico attuale», afferma Charles Pace, membro del Comitato d’iniziativa.

«In Australia si inizia a parlare di un divieto di prendere l’aereo per chi non è vaccinato. È un tema che arriverà anche da noi. Meglio prevenire che curare», aggiunge. Le libertà personali sono quindi la questione che più sta a cuore agli iniziativisti, che hanno tempo fino a giugno per raccogliere le firme necessarie. I promotori, di cui fa parte anche la deputata lucernese UDC e medico Yvette Estermann, hanno però anche dubbi sulla sicurezza del vaccino: «Se sia pericoloso o meno non sta a noi dirlo, ma - continua Pace - ci sono medici a favore del vaccino che mettono in guardia sul processo di commercializzazione in corso, che è stato accelerato parecchio, di questi rimedi. Non possiamo sapere quali siano gli effetti secondari a lungo termine». «Il compito dello Stato - conclude Pace - è informare in maniera chiara e trasparente, ma la scelta finale deve restare libera, senza che vengano fatte pressioni»