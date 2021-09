Il sistema pensionistico deve essere equo e sicuro, anche per le generazioni future. È lo scopo dei promotori dell’iniziativa popolare detta delle generazioni, lanciata ufficialmente oggi, che si propone di contribuire a una riforma «reale, equa e sostenibile» del sistema. «Sulla Svizzera aleggia il rischio di un conflitto aperto tra le generazioni perché il sistema pensionistico non è equilibrato», stando a una nota odierna dei fautori.

A parere dei sostenitori dell’iniziativa, l’idea che la previdenza professionale possa essere ristrutturata mediante contributi sempre più elevati è «ingenua e irresponsabile». Un regime pensionistico equo per tutte le generazioni deve essere in grado di reagire alle condizioni quadro reali, altrimenti si tradurrà in una «ridistribuzione contraria al sistema».

Secondo i promotori, deve essere possibile regolare periodicamente una piccola parte della pensione verso l’alto e verso il basso. Questo è l’unico modo per finanziare il secondo pilastro come previsto dal sistema di capitalizzazione. Le richieste includono anche il collegamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita. Inoltre, il tasso di conversione - tasso che serve a calcolare la rendita di vecchiaia - non dovrebbe essere regolato per legge.