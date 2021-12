Due consigliere nazionali dell’UDC hanno lanciato due iniziative popolari per avere meno aborti. Il primo testo vuole introdurre un giorno per riflettere sulla difficile decisione, il secondo si oppone alla «scioccante pratica degli aborti tardivi».

Le deputate Andrea Geissbühler (BE) e Yvette Estermann (LU) motivano il lancio delle iniziative con il fatto che interventi parlamentari sul tema sono stati respinti dalle Camere, si legge in un comunicato odierno.

Su una decisione che riguarda una vita, ha senso dormirci sopra una volta in più, scrivono le due fautrici dei testi. Questo vale in particolare per un aborto. La scelta va fatta senza stress, fretta o pressioni. In 18 Paesi europei esistono già misure simili. Secondo le due democentriste, solo con questa norma si potrebbe arrivare a un calo del 10% degli aborti in Svizzera.